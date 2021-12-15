Состояния не спасли: самого богатого футболиста мира выгнали из клуба Примейры

Состояния не спасли: самого богатого футболиста мира выгнали из клуба Примейры

После неудачи в АПЛ футболист не смог закрепиться и в "Маритиме".

Португальский "Маритиму" расторг контракт с брунейским полузащитником Фаиком Болкиахом.

Об этом сообщается наофициальном сайте клуба.

"Мы благодарим игрока за усилия и преданность, которые он проявил во время пребывания в нашем клубе, и искренне желаем ему профессионального и личного успеха", – говорится в сообщении пресс-службы Маритиму.

За период своего пребывания в "Маритиме" Фаик Болкиах ни разу не появился на поле в составе основной команды.

Хавбек известен прежде всего тем, что является одним из наследников султана Брунея Хассанала Балкиаха, состояние которого оценивается в 16 миллиардов долларов.

Фаик стал известен после вступления в академию Саутгемптона и поиграл в "Арсенале" и "Челси", а затем подписал контракт с "Лестером". Тогда же к нему приклеился статус богатейшего футболиста мира. Но сыграть в Англии ему тоже не удалось.

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