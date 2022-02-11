"Сотрет его в порошок": Беринчик предсказывает "фаталити" абсолютного чемпиона в бою с Ломаченко

"Сотрет его в порошок": Беринчик предсказывает "фаталити" абсолютного чемпиона в бою с Ломаченко

Боксер считает, что австралийцу не следует выходить на ринг против украинца.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик сделал прогноз на возможный бой между эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом-младшим.

Если Камбосос примет поединок с Ломаченко, это будет его фаталити. Они с промоутером примут неправильное решение.

Камбосос – нормальный, духовитый парень, дерется. Однако, думаю, что с техникой Василия Ломаченко, и то, как он набирает обороты после травмы, думаю, Вася его сотрет в порошок", — заявил Беринчик в интервью LuckyPunch.net.

Также боксер дал совет соотечественнику, что нужно делать в случае победы над Камбососом.

"Нужно набить Гейни. Нужно забрать у него регулярный пояс WBC, и тогда уже либо весовую категорию менять, либо еще пару боев в легком весе", – сказал он.

Добавим, что ранее Камбосос назвал имена двух желанных соперников в следующем бою – это Ломаченко и американец Девин Гейни, владеющий поясом WBC. До сих пор неизвестно, кто из них все-таки получит шанс сразиться за титулы Камбососа.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Ломаченко владел поясами WBA, WBO и WBC до октября 2020 года, когда решением судей проиграл Теофимо Лопесу и потерял все титулы.

В активе Камбососа 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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