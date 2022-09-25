Сотрудники сборной России по футболу получили повестки из военкомата: что известно

Несколько сотрудников Российского футбольного союза (РФС) получили повестки из военкомата после объявления кремлевским "фюрером" Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Повестки на войну с Украиной получили не футболисты или члены тренерского штаба сборной России, а работники структуры РФС и национальной команды.

Об этом сообщил журналист российского издания "Спорт-Экспресс" Максим Алланазаров.

По информации журналиста, повестки получили юрист Российского футбольного союза, а также один из массажистов и администратор сборной России.

Напомним, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.

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