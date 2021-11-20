Сотрясение мозга и порезы головы: американские фигуристы оказались в больнице после падения на турнире (видео)

Челси Лю и Дэнни О'Ши упали, когда выполняли поддержку.
Американские фигуристы Челси Лю и Дэнни О'Ши оказались в медицинском заведении после падения во время Кубка Варшавы.
Об этом сообщила в Twitter журналистка Агнешка Мусял.
Несчастный случай произошел в произвольной программе. Фигуристы упали, когда выполняли поддержку. О'Ши уронил девушку. Она ударилась головой о лед. После падения они лежали до тех пор, пока к ним не прибыли медики.
Отмечается, что Лю потеряла сознание. У нее было низкое кровяное давление. Фигуристка имеет подозрение на сотрясение мозга. Ее партнер О'Ши во время падения получил порезы головы. Ему наложат швы.
Американцы Лю/О'Ши (Liu/O'Shea) разбились во время челленджера Warsaw Cup. Соревнования прервали. pic.twitter.com/2azlFjqdHD— Lublineс93 (@Lublinec931) November 20, 2021
К слову, Кубок Варшавы – турнир серии "челленджер". Соревнования пар на турнире из-за большого количества участников затянулись до ночи. Инцидент с американскими фигуристами произошел в полночь по местному времени. После несчастного случая состязание прекратили.
Как сообщалось, олимпийская чемпионка в фигурном катании Оксана Баюл обвинила россиянку Алину Загитову в плагиате ее платья, в котором она выступала раньше. Легенда отечественного спорта опубликовала в Instagram два фото, на которых она и представительница РФ предстали в практически идентичных нарядах.
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