Сотворила сенсацию: Костюк уверенно прошла фаворитку в первом раунде Уимблдона

Наша соотечественница разобралась с соперницей менее чем за полтора часа.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг Уимблдона, сенсационно победив 21-й номер мирового рейтинга Кики Бертенс из Нидерландов.

70-я ракетка планеты обыграла соперницу в двух партиях. В обоих сетах Марта сделала по одному брейку и не отдала ни одной своей подачи.

Матч длился 1 час 22 минуты.

Уимблдон. Женский одиночный разряд. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 2:0 (6:3, 6:4)

В следующем круге Костюк сыграет с победительницей в паре Анастасия Севастова (Латвия, 56-я ракетка мира) - Зарина Дияс (Казахстан, 101-я).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Украина звездным составом выступит на теннисном турнире Олимпиады-2020.

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