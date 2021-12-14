Совет Джошуа: легендарный боксер рассказал, что нужно сделать для победы над Усиком

Рой Джонс считает, что Энтони не следует торопиться с реваншем против украинца.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился мнениями по поводу реванша между экс-чемпионом мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа и Александром Усиком, отобравшим у него титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

По мнению легендарного боксера, британцу стоит пока отказаться от повторного боя с украинцем и разрешить ему сразиться с Тайсоном Фьюри, получив тем самым больше времени на подготовку.

"Я думаю, что для Джошуа будет хорошо, если он отойдет в сторону. Он сможет выиграть больше времени, чтобы стать лучшим. Но для Энтони будет плохо, если Усик победит Фьюри. Тогда Александр подойдет к их бою еще увереннее прошлого. года, раз и одолеть его будет труднее.

Для Джошуа деньги не являются главными. Ему они не нужны. Но если он возьмет их, чтобы получить время, чтобы стать лучшим, это будет очень разумной идеей.

В реванше Джошуа нужно быть умнее, начать побыстрее. Считаю, если бы он это сделал в первом поединке, он выиграл бы бой, потому что не был полностью уничтожен. Джошуа очень долго ждал, чтобы начать бой, а когда включился, выиграл несколько раундов. Подобное нельзя делать против такого бойца, как Усик, он ведь настоящий боксер.

Александр не собирался нокаутировать Джошуа, а хотел перебоксировать его. Если отдать ему первые три раунда – он уже выиграл сражение. Все, что ему нужно сделать, это просто выжить в ринге и довести дело до победы, которую Усик и сделал", — приводит слова Джонса Boxing News 24 со ссылкой на iFL TV.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В наследии 31-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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