"Советуем пройти курс о разнообразии": футболиста "Динамо" хотят наказать за слова о геях

"Советуем пройти курс о разнообразии": футболиста "Динамо" хотят наказать за слова о геях

Артем Беседин ранее заявил, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией не должны существовать.

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) призвала применить санкции к форварду киевского "Динамо" Артему Беседину за его высказывания о гомосексуалах.

В организации заявили, что футболисту также следует пройти специальный образовательный курс о разнообразии.

"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения - не имеет значения, какой у тебя цвет кожи, вероисповедания или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре .

Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии - узнать больше о окружающих его людях, как образовательное мероприятие вместе с дисциплинарным наказанием", - сообщили в FARE изданию "Спорт-Экспресс".

Ранее Артем радикально высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Это ненормально. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вообще не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все! У меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п***расов. Понимаю, что это плохо. Если мальчик с мальчиком идут и держатся за ручку, разве они не гонят? - заявил Беседин.

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