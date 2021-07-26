Создали сенсацию: украинские теннисистки вышли в четвертьфинал Олимпиады-2020

Сестры Киченок сыграют за выход в 1/2 финала парного олимпийского турнира.

Сестры Людмила и Надежда Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира на Олимпиаде-2020.

Во втором круге соревнований украинки обыграли представительниц Италии Сару Эррани и Ясмин Паолини, которые считались фаворитками этого поединка. Встреча длилась 1 час и 48 минут и завершилась со счетом - 7:6 (7:4), 6:2.

В четвертьфинале сестры Киченок встретятся с представительницами ОКР Вероникой Кудерметовой и Еленой Весниной. Игра запланирована на вторник, 27 июля.

Ранее на старте парного турнира вылетели Элина Свитолина и Даяна Ястремская. В то же время Элина продолжает выступления в одиночном разряде, во втором круге она соревнуется против Айлы Томлянович (Австралия), матч начался в 9:00 по киевскому времени.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Перед стартом третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Две бронзы и 28 место в рейтинге: как украинские спортсмены покоряют Олимпиаду в Токио

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