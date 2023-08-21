Спартак Трнава – Днепр-1: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

Днепряне подходят к решающим поединкам в борьбе за еврокубковую осень без главного тренера.

В среду, 23 августа, "Днепр-1" сыграет против словацкого клуба "Спартак" Трнава в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Антона Малатинского" в Трнаве (Словакия). Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

"Днепр-1" попал в стадию плей-офф отбора Лиги конференций, поочередно вылетев из квалификации Лиги чемпионов (от греческого "Панатинаикоса" – 1:3, 2:2) и Лиги Европы (от чешской "Славии" – 0:3, 1:1).

В своем последнем матче в чемпионате Украины днепровский клуб потерпел сенсационное поражение от "Оболони" (1:2), после чего Александр Кучер подал в отставку с поста главного тренера команды.

"Спартак" Трнава вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций, сенсационно обыграв в 3-м раунде польский "Лех" (1:2, 3:1).

Где смотреть матч Спартак Трнава – Днепр-1

На территории Украины поединок в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube канал FootballHub.

Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Спартак" Трнава – "Днепр-1".

Прогнозы букмекеров на матч Спартак Трнава – Днепр-1

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение словацкому клубу. На победу "Спартака" можно поставить с коэффициентом 2,19. Ничья – 3,55. Выигрыш днепрян – 3,35.

А вот фаворитом двухматчевой дуэли является украинский коллектив. На выход "Днепра-1" в групповой этап принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Итоговый успех словацкой команды – 2,25.

Ответный матч состоится в четверг, 31 августа, в словацком городе Кошице. Именно здесь "Днепр-1" играет свои номинально домашние еврокубковые поединки из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты ведут против Украины.

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