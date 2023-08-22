Спартак Трнава – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций

Смотрите первый поединок в борьбе за выход в групповой этап Лиги конференций между днепрянами и словацким клубом.

В среду, 23 августа, "Днепр-1" сыграет против словацкого клуба "Спартак" Трнава в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Антона Малатинского" в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

К матчу со "Спартаком" днепровский клуб подходит без главного тренера, ведь Александр Кучер подал в отставку после сенсационного поражения от "Оболони" (1:2) в чемпионате Украины.

Ответный поединок состоится в четверг, 31 августа, в словацком городе Кошице.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда простится с еврокубками.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Спартак" Трнава – "Днепр-1" из Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

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