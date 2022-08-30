Спас 19 раз: вратарь "Боруссии" Менхенгладбах установил потрясающий рекорд Бундеслиги, остановив лидера (видео)

Вратарь "Боруссии" Менхенгладбах Янн Зоммер установил новый исторический рекорд Бундеслиги по числу сейвов, сделанных в течение одного матча.

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура германской Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала "Боруссию" Менхенгладбах. Матч завершился боевой ничьей ( 1:1 ).

Героем матча стал вратарь гостей Янн Зоммер, не позволивший "Баварии" вырвать победу.

В течение всего матча он совершил 19 сэйвов, что стало абсолютным рекордом в истории матчей Бундеслиги.

Лучшие моменты матча "Бавария" — "Боруссия" Менхенгладбах:

Предыдущий рекорд — 14 отраженных ударов — принадлежал вратарю "Герты" Александру Шволову. Он был установлен в январе этого года в матче с "Баварией".

"Бавария" впервые потеряла очки в текущем розыгрыше Бундеслиги, однако все еще удерживает лидерство в турнирной таблице (10 очков). "Боруссия" М имеет восемь баллов и занимает шестое место.

В следующем туре "Бавария" сыграет с ближайшим преследователем – "Унионом" Берлин. "Боруссия" М в домашнем матче встретится с "Майнцем".

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