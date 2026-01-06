- Дата публикации
Спас девушку из пожара: 19-летний футболист получил тяжелые ожоги
Тахирис Дос Сантос пострадал в трагическом пожаре, произошедшем на курорте Кран-Монтана.
19-летний футболист второй команды французского "Меца" Тахирис Дос Сантос серьезно пострадал во время пожара, который произошел на курорте Кран-Монтана.
Как сообщает BFMTV, сначала Дос Сантосу удалось выбраться из горевшего здания, но он вернулся за своей девушкой, в результате чего получил ожоги примерно 30% поверхности тела.
Сейчас состояние молодого игрока оценивается как тяжелое, но стабильное.
Он находится в сознании и дышит самостоятельно, что врачи считают положительным знаком. В настоящее время Дос Сантос проходит лечение в специализированном ожоговом центре в Штутгарте. Его девушка также госпитализирована.
Тахирис является воспитанником "Меца", где проводит всю профессиональную карьеру. В этом сезоне он сыграл 10 матчей за вторую команду, отдав один ассист.
Пожар в Кран-Монтане унес жизни около 40 человек, больше 100 получили ранения.
