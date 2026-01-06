ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Спас девушку из пожара: 19-летний футболист получил тяжелые ожоги

Тахирис Дос Сантос пострадал в трагическом пожаре, произошедшем на курорте Кран-Монтана.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тахирис Дос Сантос

Тахирис Дос Сантос / instagram.com/tahirys3

19-летний футболист второй команды французского "Меца" Тахирис Дос Сантос серьезно пострадал во время пожара, который произошел на курорте Кран-Монтана.

Как сообщает BFMTV, сначала Дос Сантосу удалось выбраться из горевшего здания, но он вернулся за своей девушкой, в результате чего получил ожоги примерно 30% поверхности тела.

Сейчас состояние молодого игрока оценивается как тяжелое, но стабильное.

Он находится в сознании и дышит самостоятельно, что врачи считают положительным знаком. В настоящее время Дос Сантос проходит лечение в специализированном ожоговом центре в Штутгарте. Его девушка также госпитализирована.

Тахирис является воспитанником "Меца", где проводит всю профессиональную карьеру. В этом сезоне он сыграл 10 матчей за вторую команду, отдав один ассист.

Пожар в Кран-Монтане унес жизни около 40 человек, больше 100 получили ранения.

Ранее сообщалось, что "Челси" объявил о назначении нового главного тренера.

Дата публикации
Количество просмотров
47
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie