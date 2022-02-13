Спас команду от поражения: в чемпионате Мексики забили поразительный гол бисиклетой (видео)

Форвард ударом через себя вырвал ничью на последних секундах.

В субботу, 12 февраля, в рамках пятого тура элитного дивизиона чемпионата Мексики по футболу "Пуэбла" сыграла вничью с "Атласом" – 1:1 .

Счет в матче был 0:0 до 85 минут, когда гости забили первый гол во встрече. Казалось бы, что шансов отыграться у "Пуэбли" уже не было, но произошло чудо – форвард хозяев Гильермо Мартинес поразил ворота соперника на 90+5 минуте. Он принял передачу в штрафной площадке и решил нанести эффектный удар через себя.

Лучшие моменты матча "Пуэбла" – "Атлас"

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