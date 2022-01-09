Спас от ничьей: Миколенко назвали лучшим игроком своей команды в дебютном матче

Спас от ничьей: Миколенко назвали лучшим игроком своей команды в дебютном матче

Украинец удачно дебютировал за ливерпульский клуб.

"Эвертон" победил "Халл Сити" в выездном матче 1/32 финала Кубка Англии – 2:3 .

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел 120 минут на поле. За это время игрок получил желтую карточку.

SofaScore оценил игру украинца в 7,4 балла. Это самая лучшая оценка в Эвертоне наравне с Таунсендом.

Whoscored оценил игру Миколенко в 7.67 балла. Это третья оценка в лагере "ирисок" после Гомеша и Гордона.

Отметим, Виталий 72 раза коснулся мяча, отдал 26 точных передач (67%), выиграл 4 из 9 единоборств, 2 раза был обыгран, нанес 1 удар по воротам и 2 раза сфолил.

На 33-й минуте поединка Миколенко серьезно спас свою команду. После вброса аута и суеты в штрафной площадке игрок команды хозяев нанес удар в пустой угол ворот, но его заблокировал украинский защитник, который спас "ирисок" от неминуемого гола.

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