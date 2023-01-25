Спас шикарный гол на 90-й минуте: "Бавария" неожиданно чуть не проиграла в Бундеслиге (видео)

"Бавария" сыграла вничью с "Кельном" в домашнем матче 17-го тура немецкой Бундеслиги – 1:1 .

Гости вышли вперед уже в дебюте встречи. На 4-й минуте точным ударом отличился полузащитник сборной Туниса Элли Скири.

Несмотря на огромное преимущество во владении мячом (83% против 17%) и по количеству ударов (22 против 2, в створ ворот – 7 против 1), команда Юлиана Нагельсмана очень долго не могла забить.

"Козлы" были близки к сенсационной победе, однако в конце поединка "Рекордмастер" все же спасся от поражения. Фантастический дальний удар в "девятку" на 90-й минуте нанес Йозуа Киммих.

Обзор матча

Несмотря на потерю очков, "Бавария" (36 баллов) продолжает лидировать в чемпионате Германии, опережая "РБ Лейпциг" на четыре зачетных пункта. "Кельн" с 21 очком поднялся на десятую позицию.

В следующем туре мюнхенцы 28 января примут "Айнтрахт", а "козлы" на следующий день на выезде сыграют против "Шальке".

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