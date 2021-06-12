Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Спасение Эриксена на футбольном поле: как спортивный мир поддержал хавбека сборной Дании

Дата публикации
Просмотры
3970
Спасение Эриксена на футбольном поле: как спортивный мир поддержал хавбека сборной Дании

Associated Press

Реакция на жуткий инцидент.

Звезды мирового футбола отреагировали на шоковую ситуацию с реанимацией прямо на футбольном поле полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 с Финляндией.

Криштиану Роналду опубликовал в сторис Instagram совместное фото с 29-летним хавбеком.

© instagram.com/cristiano
instagram.com/cristiano

"Давай, Крис, каждая наша мысль о тебе!" - написала пресс-служба миланского "Интера", за который выступает сейчас Эриксен.

"Наши мысли и молитвы с Кристианом", - такое сообщение оставил бывший клуб датчанина амстердамский "Аякс".

Не остался в стороне и лондонский "Тоттенхэм", за который Эриксен выступал с 2013 по 2020 год: "Выздоравливай скорее, Кристиан. Вся семья "шпор" с тобой".

"В такие моменты на жизнь смотришь по-другому. Я желаю Кристиану скорейшего выздоровления и молюсь, чтобы у его семьи были силы и вера", - цитирует президента УЕФА Александера Чеферина Mirror.

"Думаю только позитивно о тебе, Кристиан. Поскорее поправляйся", - написал главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, работавший с футболистом в "Тоттенхэме".

"Давай, Крис, мы рядом с тобой", - такое послание оставила сборная Италии.

"Десятки" никогда не сдаются. Давай, Кристиан, мы с тобой!" - написал легенда итальянского футбола Франческо Тотти.