Спасение Эриксена на футбольном поле: как спортивный мир поддержал хавбека сборной Дании

Реакция на жуткий инцидент.

Звезды мирового футбола отреагировали на шоковую ситуацию с реанимацией прямо на футбольном поле полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 с Финляндией.

Криштиану Роналду опубликовал в сторис Instagram совместное фото с 29-летним хавбеком.

instagram.com/cristiano

"Давай, Крис, каждая наша мысль о тебе!" - написала пресс-служба миланского "Интера", за который выступает сейчас Эриксен.

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! — Inter (@Inter) June 12, 2021

"Наши мысли и молитвы с Кристианом", - такое сообщение оставил бывший клуб датчанина амстердамский "Аякс".

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

Не остался в стороне и лондонский "Тоттенхэм", за который Эриксен выступал с 2013 по 2020 год: "Выздоравливай скорее, Кристиан. Вся семья "шпор" с тобой".

Get well soon, Christian. The whole Spurs family is with you. https://t.co/Rmwd4Wq8R6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

"В такие моменты на жизнь смотришь по-другому. Я желаю Кристиану скорейшего выздоровления и молюсь, чтобы у его семьи были силы и вера", - цитирует президента УЕФА Александера Чеферина Mirror.

"Думаю только позитивно о тебе, Кристиан. Поскорее поправляйся", - написал главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, работавший с футболистом в "Тоттенхэме".

"Давай, Крис, мы рядом с тобой", - такое послание оставила сборная Италии.

Forza Chris, siamo al tuo fianco @DBUfodbold — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 12, 2021

"Десятки" никогда не сдаются. Давай, Кристиан, мы с тобой!" - написал легенда итальянского футбола Франческо Тотти.

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