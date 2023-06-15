Спасение на последней минуте Нидерландам не помогло: Хорватия вышла в финал Лиги наций (видео)

"Клетчатые" в экстра-таймах вырвали путевку в решающий матч турнира.

Сборная Хорватии обыграла команду Нидерландов в первом полуфинале финальной стадии Лиги наций-2022/23. Поединок на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме завершился со счетом 2:4 .

Подопечные Рональда Кумана вышли вперед на 34-й минуте усилиями Дониелла Малена. Голевую передачу записал в свой актив Матс Виффер.

Однако во втором тайме хорваты совершили камбэк. Сначала на 55-й минуте Андрей Крамарич восстановил паритет во встрече, реализовав пенальти.

А на 73-й минуте "клетчатых" вывел вперед Марио Пашалич. Ассист отдал Лука Иванушец.

Однако "Оранжевые" сумели на последней, шестой минуте компенсированного времени, перевести игру в экстра-таймы. Точным ударом отличился Ноа Ланг.

Но это удивительное спасение не помогло сборной Нидерландов выиграть матч. В овертаймах сильнее оказались хорваты. На 98-й минуте Бруно Петкович красивым дальним ударом забил после передачи Луки Модрича.

А на 116-й минуте Модрич установил окончательный счет в этом поединке, реализовав пенальти. На последних секундах экстра-таймов хорваты могли забивать и пятый мяч, но арбитр отменил гол Петковича из-за офсайда.

Таким образом, сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций. А принимающие финальный турнир Нидерланды будут вынуждены играть только в поединке за третье место.

В другом полуфинале Лиги наций в четверг, 15 июня, встретятся сборные Испании и Италии. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Финал и поединок за третье место пройдут в воскресенье, 18 июня.

Напомним, что текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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