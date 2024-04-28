Спасение на последних секундах: "Байер" снова совершил камбэк и продлил свою уникальную серию (видео)

"Байер" сыграл вничью со "Штутгартом" в домашнем матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене закончился со счетом 2:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. После перерыва "Штутгарт" открыл счет – на 47-й минуте отличился Крис Фюрих. А спустя еще десять минут Дениз Ундав укрепил преимущество "швабов".

Однако команда Хаби Алонсо уже далеко не впервые в этом сезоне оформила камбэк. На 61-й минуте Амин Адли сократил отставание леверкузенцев, а в компенсированное время, на 90+6-й минуте, Роберт Андрих вырвал для "Байера" ничью.

Таким образом, "фармацевты" продлили свою уникальную серию без поражений во всех турнирах до 46 матчей. Предыдущий рекорд среди клубов из топ-5 европейских лиг принадлежал "Ювентусу", который с мая 2011-го по май 2012 года не проигрывал в течение 43 поединков.

Обзор матча "Байер" – "Штутгарт"

Отметим, что в этом сезоне "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии. "Фармацевты" обеспечили себе чемпионский титул за пять туров до финиша Бундеслиги. За три тура до конца в активе леверкузенцев 81 балл.

"Штутгарт" (64 очка) занимает третье место в чемпионате Германии. Команда Себастьяна Хенесса практически гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, ведь перед тремя заключительными турами опережает идущую пятой дортмундскую "Боруссию" на 7 пунктов.

В следующем туре "Байер" 5 мая на выезде сыграет с "Айнтрахтом", а "Штутгарт" днем ранее примет "Баварию".

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