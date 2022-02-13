Спасение в компенсированное время: "Вест Хэм" без Ярмоленко вырвал очко против "Лестера" в АПЛ

Спасение в компенсированное время: "Вест Хэм" без Ярмоленко вырвал очко против "Лестера" в АПЛ

Украинец просидел весь поединок в запасе.

"Лестер" и "Вест Хэм" расписали боевую ничью в матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Домашний для "лис" поединок завершился со счетом 2:2 .

"Молотобойцы вышли вперед на 10-й минуте благодаря точному удару Джаррода Боуэна. "Лисы" отыгрались в конце первого тайма - Юри Тилеманс реализовал пенальти.

На 57-й минуте "Лестер" впервые в матче повел в счете - отличился Рикарду Перейру. Однако в компенсированное время гости спасли ничью усилиями Крэйга Доусона.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамье запасных. Отметим, что 11 февраля Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" U-23 против сверстников из "Суонси". В том поединке Андрей забил победный гол, но также заработал нелепую красную карточку.

В нынешнем сезоне Ярмоленко получает мало игровой практики в АПЛ, выходя преимущественно на последние минуты. В общей сложности, на его счету 11 появлений в футболке "молотобойцев" в текущем сезоне Премьер-лиги. Результативными действиями украинец не отличался.

В настоящее время "Вест Хэм" (41 балл) занимает четвертое место в таблице АПЛ. "Лестер" идет на 11-й позиции с 27 очками в своем активе.

В следующем туре АПЛ "молотобойцы" 19 февраля примут "Ньюкасл", а "лисы" 20 февраля на выезде сыграют против "Вулверхэмптона".

Читайте также:

Мастер набиваний: Ярмоленко выиграл необычный челлендж в "Вест Хэме" (видео)

"Ливерпуль" приблизился к лидеру АПЛ, "Тоттенхэм" потерпел третье подряд поражение

Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить аутсайдера АПЛ