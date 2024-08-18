Спасение в меньшинстве и серия пенальти: "Байер" завоевал Суперкубок Германии

"Байер" стал обладателем Суперкубка Германии-2024. В матче за первый трофей нового сезона "фармацевты" победили "Штутгарт".

Основное время встречи в Леверкузене завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были подопечные Хаби Алонсо – 4:3.

На старте матча команды обменялись голами. Леверкузенцев на 11-й минуте вывел вперед Виктор Бонифейс, но уже через четыре минуты "швабы" ответили усилиями Энцо Мийо.

На 37-й минуте "Байер" остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил новичок "фармацевтов" Мартен Терье.

После перерыва "Штутгарт" воспользовался численным преимуществом и повел в счете – на 63-й минуте отличился Дениз Ундав.

Однако действующие чемпионы Германии даже в меньшинстве смогли отыграться – на 88-й минуте точный удар нанес Патрик Шик.

Поскольку регламентом матча не предусмотрены экстра-таймы, то дело сразу перешло к серии пенальти, где более точными оказались футболисты "Байера", которые реализовали все четыре своих удара. А вот "Штутгарт" не реализовал две из пяти попыток и в итоге проиграл борьбу за трофей.

Напомним, в прошлом сезоне "Байер" оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Германии. "Штутгарт" стал серебряным призером Бундеслиги, благодаря чему получил право поучаствовать в матче за Суперкубок страны.

В первом туре нового сезона Бундеслиги команда Алонсо 23 августа на выезде сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах, а подопечные Себастьяна Хенесса днем позже приедут в гости к "Фрайбургу".

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