"Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет": Верняев разоблачил предателя-гимнаста из сборной Украины

Украинский гимнаст Максим Василенко попал в громкий скандал из-за своего поста в Instagram.

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев, вставший на защиту Украины от оккупантов, разоблачил бывшего партнера из сборной Украины Максима Василенко в пророссийской позиции.

23-летний украинский гимнаст из Херсона, который до 2020 года выступал за национальную сборную Украины на международных турнирах, оказался поклонником "русского мира".

Максим Василенко опубликовал скандальный пост у себя в Instagram-сторис, написав: "Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет".

Верняев с возмущением отреагировал на заявление своего коллеги. Олимпийский чемпион сделал скриншот сторис Василенко и поделился им со своими подписчиками в Instagram.

"Вот так человек, выступавший за сборную Украины, пишет у себя в социальных сетях. Пусть я буду плохим, но страна должна знать своих "героев" в лицо", - написал Верняев.

Отметим, что Василенко уже удалил сообщение из своего Instagram, однако избежать позора за поддержку российских оккупантов ему точно не удастся.

instagram.com/verniaiev13

Ранее сообщалось, что в Мариуполе погибла 14-летняя украинская спортсменка Алина Перегудова.

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