"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 Мая и почтил память родственника

"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 Мая и почтил память родственника

Украинский боксер Василий Ломаченко в своих соцсетях поздравил всех с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

34-летний украинский боксер легкого веса, который с начала полномасштабного российского вторжения защищает Украину в рядах терробороны Белгород-Днестровского, возложил цветы к мемориалу жертв Второй мировой войны в своем родном городе Белгород-Днестровский.

Именно там также написана фамилия родственника боксера - Василия Ивановича Ломаченко.

Соответствующее фото Ломаченко опубликовал у себя в Instagram, поздравив фолловеров с Днем победы.

"Спасибо деду за победу. С Днем победы", - написал Василий в комментарии к снимку.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа и решил остаться защищать Украину от российских захватчиков.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Напомним, накануне непобедимый украинский боксер-полулегковик Арнольд Хегай победил мексиканского соперника техническим нокаутом.

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