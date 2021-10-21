"Спасибо, Динамо! Выспался": реакция соцсетей на поражение киевлян в Лиге чемпионов

"Спасибо, Динамо! Выспался": реакция соцсетей на поражение киевлян в Лиге чемпионов

"Бело-синие" продолжают с одним баллом находиться на последней строчке в группе.

Киевское "Динамо" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов потерпело на выезде поражение от "Барселоны" со счетом 0:1 .

Несмотря на только минимальное поражение, после матча болельщики не слишком остались довольны игрой подопечных Мирчи Луческу. Они раскритиковали "бело-синих" за отсутствие ударов по воротам соперника, а также за желании навязать каталонцам хоть какую-то борьбу.

Кроме того, вспомнили болельщики и то, что "Динамо" и "Шахтер" за первые три тура группы в самом престижном турнире Европы не забили на двоих хотя бы одного гола. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.

Барса так радуется забитому голу в ворота Динамо Киев, який держался почти целый тайм, ну что тут сказать, победители Лиги Европы этого сезона)) — Мне улыбался Жиру (@Maxi_Sar) October 20, 2021

Смотрю футбол, Киев-Барселона и ловлю себя на мысле, что не смотрите ни на что, болею за Динамо. — Павел Владимирович (@ pvv65) October 20, 2021

Динамо Киев проиграло Барселоне 0: 1. Но как можно рассчитывать на результат без всякого удара по воротам испанцев за 95хвл игры? #barcadynamo @DynamoKyiv — Oleksandr Pohibko♂️ (@OPohibko) October 20, 2021

Динамо и Шахтер в ЛЧ: 6 матчей, 2 очка, разница мячей 0:13.



Мне эта парочка напоминает Гарри и Марва. Когда один наступает на гвоздь, другой умирает под паяльной лампой. pic.twitter.com/mBV6xh71ey — Олег Бабий (@ Gullit_87) October 20, 2021

"Барселона", набрав первые три очка в этой Лиге чемпионов, поднялась на третью строчку группы E. "Динамо" с одним набранным баллом в активе опустилось на последнее место.

В другом поединке третьего тура квартета E "Бенфика" крупно проиграла "Баварии" со счетом 0:4.

Четвертый тур ЛЧ запланирован на 2 ноября: "Динамо" — "Барселона", "Бавария" — "Бенфика".

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