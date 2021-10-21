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"Спасибо, Динамо! Выспался": реакция соцсетей на поражение киевлян в Лиге чемпионов

"Спасибо, Динамо! Выспался": реакция соцсетей на поражение киевлян в Лиге чемпионов

Associated Press

"Бело-синие" продолжают с одним баллом находиться на последней строчке в группе.

Киевское "Динамо" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов потерпело на выезде поражение от "Барселоны" со счетом 0:1.

Несмотря на только минимальное поражение, после матча болельщики не слишком остались довольны игрой подопечных Мирчи Луческу. Они раскритиковали "бело-синих" за отсутствие ударов по воротам соперника, а также за желании навязать каталонцам хоть какую-то борьбу.

Кроме того, вспомнили болельщики и то, что "Динамо" и "Шахтер" за первые три тура группы в самом престижном турнире Европы не забили на двоих хотя бы одного гола. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.

  • "Барселона", набрав первые три очка в этой Лиге чемпионов, поднялась на третью строчку группы E. "Динамо" с одним набранным баллом в активе опустилось на последнее место.
  • В другом поединке третьего тура квартета E "Бенфика" крупно проиграла "Баварии" со счетом 0:4.
  • Четвертый тур ЛЧ запланирован на 2 ноября: "Динамо" — "Барселона", "Бавария" — "Бенфика".
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