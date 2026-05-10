"Спасибо, Украина": Амосов растрогал речью после яркой победы в UFC

Украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов эмоционально прокомментировал свою победу над испанцем Хоэлем Альваресом на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

"Спасибо вам, спасибо моей семье. Это — моей дочери (показывает пустышку — прим.), это — моего сына (показывает машинку — прим.). Хочу сказать: с днем рождения, мама. Сегодня у моей мамы день рождения. Поэтому — с днем рождения. Спасибо, Украина. Спасибо, Америка", — сказал Амосов в октагоне после боя.

Ярослав победил Альвареса удушающим приемом "треугольник" во втором раунде.

Это вторая победа Амосова в UFC. В декабре 2025 года он успешно дебютировал в самом престижном промоушене смешанных единоборств (ММА), уже в первом раунде удушающим приемом одолев американца Нила Магни.

Теперь в послужном списке 32-летнего украинца 30 побед в ММА и одно поражение.

После победы над Альваресом наш соотечественник поделился впечатлениями от поединка и рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником.

"Это действительно был отличный бой, но я могу двигаться гораздо лучше. Не знаю, возможно, немного волновался. Мне нравится борьба, но я — универсальный боец. Я могу работать в стойке, могу бороться, могу делать все.

Сейчас, мне кажется, пришла эра ММА, когда бойцы должны уметь все. ММА — это лучший вид спорта. Никогда не бываю полностью доволен. Я буду становиться лучше с каждым разом.

Я хочу сказать: UFC, пожалуйста, дайте мне кого-нибудь из топ-10. Это было бы логично. Сегодня имеем отличный бой — Бакли против Брейди. Может быть, я мог бы встретиться с победителем. Увидим после этого боя, возможно ли это", — заявил Амосов.

Напомним, ранее Амосов выступал в другом престижном промоушене смешанных единоборств — Bellator. В июне 2021 года он стал первым в истории Украины чемпионом Bellator, одолев бразильца Дугласа Лиму.

После начала полномасштабного российского вторжения Амосов вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

В феврале 2023 года Амосов вернулся в ММА и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине.

В ноябре 2023 года украинец потерпел единственное поражение в профессиональной карьере — техническим нокаутом проиграл ямайцу Джейсону Джексону и потерял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.

Затем у Амосова закончился контракт с Bellator и он в марте 2025 года одержал победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships, который является трамплином для попадания в UFC.

