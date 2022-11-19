"Спасибо украинцам за мужество": Стаховский в форме Нацгвардии попрощался с теннисом во время церемонии в Турине

Выдающегося украинского теннисиста провели на спортивную пенсию на Итоговом турнире ATP в Турине.

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский посетил церемонию чествования игроков, завершивших в этом сезоне карьеру. Торжественное мероприятие состоялось в Турине, где проходит Итоговый турнир ATP.

36-летний теннисист вышел на корт в форме Национальной гвардии Украины. В этот момент всю арену подсветили цветами украинского флага.

Кроме Стаховского, с теннисом простились французы Жо-Вилфрид Цонга и Жиль Симон, испанец Томми Робредо, немец Филипп Кольшрайбер, бразилец Бруно Соареш и другие игроки.

Turin @ng_ukraine @atptour

Был удостоен share этот день с моими основными colleagues ✊. pic.twitter.com/HlysAlpPUB — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 18, 2022

"Не так я себе представлял завершение карьеры. Но новые обстоятельства заставили всех нас, украинцев, объединиться и сделать максимум от нас зависимого для нашей победы. Турин сегодня был украинским во время ATP Finals. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине. Слава Нации", — подписал Стаховский свою публикацию в Instagram.

За свою карьеру Стаховский выиграл четыре титула ATP в одиночном разряде и столько же в парном. Лучшим результатом Сергея в мировом рейтинге было 31-е место в сентябре 2010 года.

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