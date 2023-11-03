"Спасибо Украине за эти 15 прекрасных лет": Луческу объявил о завершении тренерской карьеры

Румынский специалист Мирча Луческу, который подал в отставку с поста наставника киевского "Динамо", также принял решение закончить свою тренерскую карьеру.

Об этом 78-летний специалист сообщил на пресс-конференции после матча 13-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера", который завершился поражением "бело-синих" со счетом 0:1.

"Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Я хочу сказать, что 15 лет дал футболу Украины. На этом я решил закончить свою карьеру. Игра против "Шахтера" была последней, я попрощался со своими игроками, я попрощался с игроками "Шахтера". Надеюсь, что частичка меня осталась в Украине.

Я отработал 15 лет, благодарен Ринату Ахметову и Игорю Суркису за работу, за то, что мы совместно работали. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец. Есть начало, есть конец.

Сегодня победила более опытная команда. Мы имели свои шансы, но не использовали. У этой команды есть будущее, у "Динамо" хорошая молодежь. Нужно еще много работать, чтобы добиться успеха. Уверен, что будущее имеет и "Динамо", и Украина. Но очень сложно все время переживать войну и отсутствие болельщиков.

Эти минуты молчания перед каждыми играми – для меня это сложно. С годами становишься более сентиментальным. Каждая игра мне давалась все труднее. Трудно постоянно думать о погибающих мирных людях. Трудно совмещать это с футболом. Спасибо всем, спасибо украинскому футболу, спасибо Украине за эти 15 прекрасных лет. Я желаю всем мира, здоровья и счастливого будущего.

С самого начала войны я был здесь. В 2014 году я тоже не уезжал из Донецка, но в "Динамо" сейчас молодая команда. Может, мое давление и авторитет были слишком велики для них. Всю ответственность за последние результаты я беру на себя. У нас был гандикап, но мы не смогли эти матчи выиграть.

За последние два года команду покинули опытные игроки, а молодежи нужно давать время, эти ребята не могут сразу заменить более опытных и более искусных игроков. Нужно иметь терпение. Критиковать и винить – легче всего. Нужно поддержать украинскую молодежь, чтобы они росли и в течение многих лет давали результат. Не только в "Динамо", но и в сборной Украины. Иностранцы, которые могли бы усилить нашу игру, сейчас сюда не приезжают. Поэтому нужно иметь терпение.

Спасибо и вам, журналистам. Благодарю вас всех за все. К сожалению, уже нет с нами Артема Франкова. Он любил футбол, жил им. Очень жаль, что такие люди идут в другой мир. Обнимаю вас всех, всего самого лучшего вам", – приводит слова Луческу Tribuna.com.

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года и уже в дебютном сезоне выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

Контракт румынского специалиста с "бело-синими" был рассчитан до лета 2024 года, но неудовлетворительные результаты заставили его уйти со своей должности досрочно.

Свою тренерскую карьеру Мирча начал еще в 1979 году в Румынии, где работал с местными клубами. Затем он перебрался в Италию, где возглавлял "Пизу", "Брешию", "Реджану" и миланский "Интер". Далее возглавлял турецкие "Галатасарай" и "Бешикташ".

С 2004 по 2016 год Мирча был главным тренером донецкого "Шахтера". С "горняками" румын выиграл 22 трофея: 8 раз становился победителем чемпионата Украины, шесть – национального кубка, семь – Суперкубка Украины, а в сезоне-2008/2009 завоевал Кубок УЕФА.

После ухода из донецкого клуба "Мистер" возглавил питерский "Зенит", откуда был уволен в конце сезона-2016/17. Затем Луческу в течение двух лет работал со сборной Турции, после чего принял приглашение возглавить киевское "Динамо".

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