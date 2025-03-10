"Спасибо украинским героям": Магучих прокомментировала завоевание "золота" на Евро-2025 в помещении

Ярослава в третий раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала завоевание золотой медали на чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходил в нидерландском Апелдорне.

23-летняя спортсменка поблагодарила защитников и защитниц Украины, которые ценой собственной жизни и здоровья героически противостоят российским оккупантам.

"Спасибо моей стране и украинским героям и героиням за столь большую поддержку и защиту. Это "золото" благодаря вам и моей команде. Восстанавливаюсь и, надеюсь, увидимся на чемпионате мира в Китае", – написала Магучих на своей странице в Instagram.

Чемпионат мира-2025 по прыжкам в высоту в помещении состоится 21-23 марта в китайском Нанкине. Украинка попытается вернуть себе звание чемпионки мира, которое в 2024-м уступила австралийке Николе Олислагерс.

Добавим, что после завоевания "золота" на Евро-2025 в помещении Магучих продекламировала стихотворение "Заповіт" Тараса Шевченко по случаю дня рождения легендарного Кобзаря.

Напомним, Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении. Она также выигрывала золотые награды на двух предыдущих ЧЕ в 2021 и 2023 годах.

Магучих стала лишь второй спортсменкой в ​​истории, которая трижды подряд выигрывала чемпионат Европы в помещении. Первой легкоатлеткой, которой покорилось такое достижение, была Розмари Аккерман. Она выигрывала ЧЕ по прыжкам в высоту в 1974, 1975 и 1976 годах.

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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