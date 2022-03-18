"Спасибо Вам, Герои войны": игроки и президент "Динамо" поддержали защитников Украины (видео)

"Спасибо Вам, Герои войны": игроки и президент "Динамо" поддержали защитников Украины (видео)

Столичный клуб поблагодарил тех, кто ценой собственной жизни защищает родину от захватчиков.

Футболисты и тренерский штаб киевского "Динамо" записали видео в поддержку армии и всего украинского народа, который продолжает смело бороться с российскими оккупантами.

С важными словами к украинцам обратились Георгий Бущан, Денис Бойко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Виктор Цыганков, Александр Сирота, Денис Антюх, Александр Андриевский, Олег Гусев, Огнен Вукоевич, а также президент "бело-синих" Игорь Суркис.

"Спасибо Вам, Герои войны, вы смело боретесь за независимость Украины и ценой собственных жизней защищаете наш народ", - говорится в сообщении на официальном сайте "Динамо".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу открыто выступил против российской агрессии, а легионер "Динамо" Беньямин Вербич продолжает помогать украинской армии.

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