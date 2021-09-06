"Спасибо за такой подарок": призерка Олимпиады-2020 Терлюга похвасталась презентом от властей Одессы

"Спасибо за такой подарок": призерка Олимпиады-2020 Терлюга похвасталась презентом от властей Одессы

Спортсменка не поверила своему счастью.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга похвасталась подарком, который ей сделали власти Одессы за успешное выступление в столице Японии.

Титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram коллажи, на которых продемонстрировала, как на День города ей вручили сертификат на однокомнатную квартиру.

"Спасибо моему любимому городу за такой подарок", - прокомментировала Анжелика неожиданный презент.

В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.

Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.

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