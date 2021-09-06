"Спасибо за такой подарок": призерка Олимпиады-2020 Терлюга похвасталась презентом от властей Одессы

Спортсменка не поверила своему счастью.
Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга похвасталась подарком, который ей сделали власти Одессы за успешное выступление в столице Японии.
Титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram коллажи, на которых продемонстрировала, как на День города ей вручили сертификат на однокомнатную квартиру.
"Спасибо моему любимому городу за такой подарок", - прокомментировала Анжелика неожиданный презент.
- В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.
- Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.