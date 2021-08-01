"Спасибо за такую сборную": реакция соцсетей на неожиданный уход Шевченко из национальной команды Украины

⚽️ Андрій Шевченко йде з поста тренера збірної України у зв'язку з закінченням контракту.



Спасибі за ці роки на чолі збірної! Спасибі за яскравий футбол! Спасибі за Команду!



Все ще сподіваюсь, що новий контракт буде знову зі збірною України. Нам ще ЧС-2022 вигравати! pic.twitter.com/qTM7JP56lg