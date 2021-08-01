"Спасибо за такую сборную": реакция соцсетей на неожиданный уход Шевченко из национальной команды Украины

Болельщики и эксперты отреагировали на заявление 44-летнего специалиста.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе из национальной команды, сообщив, что у него истек срок действия контракта с Украинской ассоциацией футбола.
ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на расставание 44-летнего специалиста с "сине-желтыми".
миколайович, не йди https://t.co/v2hHWMLOxS— хося (@i_s_k_ra) August 1, 2021
Спасибо Андрей Шевченко за такую сборную, никогда не забудем, топ тренер.— Dzhamal Safarov (@JamalSafarov) August 1, 2021
.— Natalia Yashin (@YashinNatalia) August 1, 2021
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, СПАСИБО и ДО СВИДАНЬЯ!
Закончился 5-летний контракт Шевченко, и он уходит с поста главного тренера сборной. pic.twitter.com/dduTU1VWcb
Так красіво в піджаку як шевченко не виглядав жодний тренер нашої збірної— пан Скоцький #ВолюПолітв'язням (@skotzkyi) August 1, 2021
Сподіапюсь наступний теж буде виглядати красіво
БОЖЕ МІЙ ШЕВЧЕНКО ЙДЕ З ПОСТА ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НІІІІІІ— watermelon boii ² (@fullsun_v) August 1, 2021
⚽️ Андрій Шевченко йде з поста тренера збірної України у зв'язку з закінченням контракту.— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) August 1, 2021
Спасибі за ці роки на чолі збірної! Спасибі за яскравий футбол! Спасибі за Команду!
Все ще сподіваюсь, що новий контракт буде знову зі збірною України. Нам ще ЧС-2022 вигравати! pic.twitter.com/qTM7JP56lg
Спершу Блохін, тепер Шевченко!— Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 1, 2021
Це традиція така, кидати збірну посередині відбору на чемпіонат?
Видатний тренер пішов в Інстаграмі, ані фінальної прес-конф, ані звіта про пророблену роботу! Вміння вчасно звалити - 80 lvl. pic.twitter.com/eDtlMN3UXg
Шевченко все...нажаль. Дяка йому https://t.co/y7k654FTIe— Ntli (@Natali__Or) August 1, 2021