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"Спасибо за такую сборную": реакция соцсетей на неожиданный уход Шевченко из национальной команды Украины

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"Спасибо за такую сборную": реакция соцсетей на неожиданный уход Шевченко из национальной команды Украины

УАФ

Болельщики и эксперты отреагировали на заявление 44-летнего специалиста.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе из национальной команды, сообщив, что у него истек срок действия контракта с Украинской ассоциацией футбола.

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на расставание 44-летнего специалиста с "сине-желтыми".