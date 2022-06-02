"Спасибо за то, что верите в нас": футболисты сборной Украины посвятили победу над Шотландией украинским защитникам

"Спасибо за то, что верите в нас": футболисты сборной Украины посвятили победу над Шотландией украинским защитникам

Игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский поделились впечатлениями от победы в полуфинальном матче квалификации к Чемпионату мира-2022 против Шотландии.

Сборная Украины разобралась на выезде с соперником со счетом 3:1 .

Футболисты поблагодарили за поддержку украинских болельщиков и отметили, что эта победа была посвящена защитникам Украины

"Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас! Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне" – написал Ярмоленко на своей странице в Instagram.

"Мы чувствовали эту атмосферу. Отмечу, что она была великолепной, и наши болельщики на трибунах были фантастическими. Эта победа — для всех украинцев, для тех, кто сейчас на передовой. Мы с ними. Но пока мы сделали 50% дела. Самое главное — следующий матч", — цитирует Малиновского пресс-служба УАФ.

Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Ярмоленко также поделился ожиданиями предстоящего матча.

"5 июня. Решающий момент. Желаем сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине", — написал Ярмоленко.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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