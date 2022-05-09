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"Спасите Мариуполь": фанаты чемпиона Хорватии мощным баннером поддержали защитников "Азовстали"

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"Спасите Мариуполь": фанаты чемпиона Хорватии мощным баннером поддержали защитников "Азовстали"

ФК Динамо Киев

Болельщики загребского "Динамо" продемонстрировали солидарность с украинскими воинами, защищающими Мариуполь от российских захватчиков.

Украинские военные продолжают героически защищать Мариуполь, находясь в блокаде на " Азовстали ". Свою поддержку защитникам Украины выразили болельщики "Динамо" Загреб.

Во время матча чемпионата Хорватии против "Осиека" фанаты действующего чемпиона страны вывесили на трибунах баннер со словами "Save Mariupol!" ("Спасите Мариуполь").

Поединок в Загребе завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 3:0. Отметим, что на 44-й минуте в составе "Осиека" был удален украинец Евгений Чеберко.

Добавим, что недавно загребский клуб сыграл против киевского "Динамо" в благотворительном матче в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами. Встреча завершилась вничью - 2:2.

Напомним, бывший защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко забил яркий дебютный гол за английский "Эвертон".

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