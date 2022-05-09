"Спасите Мариуполь": фанаты чемпиона Хорватии мощным баннером поддержали защитников "Азовстали"

Болельщики загребского "Динамо" продемонстрировали солидарность с украинскими воинами, защищающими Мариуполь от российских захватчиков.

Украинские военные продолжают героически защищать Мариуполь, находясь в блокаде на " Азовстали ". Свою поддержку защитникам Украины выразили болельщики "Динамо" Загреб.

Во время матча чемпионата Хорватии против "Осиека" фанаты действующего чемпиона страны вывесили на трибунах баннер со словами "Save Mariupol!" ("Спасите Мариуполь").

Dinamo Zagreb Ultras sector этот evening! ❤️‍



В solidarity with Ukraine sharing one of the most important messages of the current War with RU!



Save Mariupol!



Sign the petition to help save those remaining in Azovstal! https://t.co/UlDlJJa5Bj pic.twitter.com/cV7PU76n9u — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 8 мая 2022

Поединок в Загребе завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 3:0. Отметим, что на 44-й минуте в составе "Осиека" был удален украинец Евгений Чеберко.

Добавим, что недавно загребский клуб сыграл против киевского "Динамо" в благотворительном матче в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами. Встреча завершилась вничью - 2:2.

Напомним, бывший защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко забил яркий дебютный гол за английский "Эвертон".

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