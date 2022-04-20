"Спасите Мариуполь": львовянин выиграл "золото" на Играх непокоренных и поддержал полк "Азов"

Игорь Галушка посвятил победу своим собратьям, которых российские войска окружили в Мариуполе.

Сборная Украины пополнила свою медальную копилку на Играх непокоренных, которые проходят в нидерландской Гааге. Обладателем золотой награды в гребле на тренажерах стал львовянин Игорь Галушка.

Галушка - ветеран Национальной гвардии Украины. С 2014 по 2017 год он воевал на Донбассе в составе отдельного отряда специального назначения "Азов".

На церемонию награждения он вышел с флагом Украины, на котором было написано "Save Mariupol" ("Спасите Мариуполь"), а также эмблемой полка "Азов".

«Save Mariupol» — увидел сегодня весь мир, когда Игорь Галушка поднялся на пьедестал за своей золотой медалью Invictus... Опубликовано Invictus Games: Team Ukraine Среда, 20 апреля 2022 г.

По словам спортсмена, именно героическая борьба его собратьев против российских оккупантов в Мариуполе мотивировала его на успешное выступление в Гааге.

"Мои собратья сейчас воюют в Мариуполе в окружении, без достаточного количества провизии и боеприпасов. Они защищают украинскую землю там, и именно благодаря их мужеству и силе я могу бороться здесь! Они дают мне силу!" - сказал Галушка.

Отметим, что медаль Галушки стала второй для Украины в гребле. Ранее сегодня "серебро" завоевал Виктор Легкодух, установивший личный рекорд - 807 метров за 4 минуты

Виктор Легкодух получил серебро в дамбе на тренажере на 4 минуты в своей категории Есть рекорд: с результатом в 807... Опубликовано Invictus Games: Team Ukraine Среда, 20 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что дочь взятой в плен войсками РФ украинской волонтерши Юлии Паевской "Тайры" завоевала медаль на Играх непокоренных.

Invictus Games - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или инвалидов на службе. Украинская команда в третий раз участвует в "Играх непокоренных".

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