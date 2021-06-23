Спасительный результат для Украины: Швеция вырвала победу в матче Евро-2020 против Польши

Спасительный результат для Украины: Швеция вырвала победу в матче Евро-2020 против Польши

Команды провели "огненный" матч.

Сборная Швеции обыграла национальную команду Польши в матче третьего тура группы E Евро-2020, оставив тем самым соперника за бортом 1/8 финала турнира. Встреча на стадионе "Санкт-Петербург" завершилась со счетом 3:2.

Шведы открыли счет в поединке, едва тот успел начаться. На 2-й минуте Эмиль Форсберг распечатал ворота Войцеха Щенсны ударом метров с 12 после сольного прохода.

На 19-й минуте поляки обязаны были сравнивать счет, однако удар, а затем и добивание их главной звезды Роберта Левандовски пришлось в перекладину.

Associated Press

Команда Паулу Соузы после этого лишь усилила давление на ворота Робина Ольсена, но отыграться до перерыва она так и не смогла.

Второй тайм начался с атак тех же поляков. Воротам Ольсена дальними ударами угрожали Петр Зьелински и Гжегож Крыховяк - оба раза великолепно сыграл голкипер шведов.

Associated Press

Скандинавы же в ответ забили второй мяч. Деян Кулусевски выкатил мяч под удар Форсбергу перед штрафной поляков, и тот ударом в касание сделал дубль.

Но всего через две минуты "бело-красные" один мяч отыграли. Левандовски шедевральным ударом из правого края штрафной площади шведов поразил дальнюю девятку их ворот.

Поляки продолжили искать счастье в атаке и на 84-й минуте им удалось сравнять счет - Левандовски, получив мяч в штрафной, с близкого расстояния во второй раз пробил Ольсена.

Но забить спасительный для себя третий мяч "бело-красные" не смогли. Шведы же в компенсированное время вырвали победу и первое место в квартете.

Швеция с 7 очками финишировала первой в группе E. Испания (5 баллов) - вторая, Словакия (3) - третья, Польша (1) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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