Спаслись в конце матча: "Реал" в большинстве чуть не проиграл "Атлетико" в Ла Лиге (видео)

"Сливочные" и "матрасники" не определили сильнейшего в мадридском дерби.

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в центральном поединке 23-го тура испанской Ла Лиги. Мадридское дерби на стадионе "Сантьяго Бернабеу" закончилось со счетом 1:1 .

Команды долго не могли забить друг другу. На 64-й минуте подопечные Диего Симеоне остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Анхель Корреа.

Однако вместо того, чтобы воспользоваться численным преимуществом, "Королевский клуб" пропустил – на 78-й минуте счет открыл Хосе Хименес.

Команда Карло Анчелотти смогла спастись от поражения благодаря голу на 85-й минуте 18-летнего воспитанника "сливочных" Альваро Родригеса, для которого этот забитый мяч стал дебютным в Примере.

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

"Реал" (52 балла) остался на втором месте в Ла Лиге. Отставание "бланкос" от лидера чемпионата – "Барселоны" – составляет семь очков, но у "сине-гранатовых" есть матч в запасе. "Атлетико" (42 пункта) занимает четвертое место.

В следующем туре подопечные Анчелотти 5 марта на выезде сыграют с "Бетисом". Днем ранее "Атлетико" примет "Севилью".

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