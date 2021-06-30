Спасся сине-желтым флагом: видео стычки российского провокатора с фанатами сборной Украины

Болельщик поплатися за то, что пришел на украинский сектор с российским флагом.

В Сети появилось видео скандального инцидента с российским фанатом, который с триколором пришел на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина.

Associated Press

В ролике видно, что несколько украинских болельщиков попросили провокатора снять с себя флаг РФ, однако тот отказался это сделать. После этого между фанатами началась потасовка. В итоге, россиянину разорвали футболку.

Могло для фана с триколором все завершиться и значительно хуже, но ему на помощь пришел другой болельщик сборной Украины. Он защитил товарища, накинув на него сине-желтый флаг Украины.

А вот и видео подоспел.



Стоит отметить, что украинский приятель парня с российским флагом не бросили друга и вписался за него (в меру своих сил). pic.twitter.com/esxsn8Djje — Ofnews (@okolofnews) June 30, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что фанат выскочил на поле, чтобы отпраздновать со сборной Украины исторический выход в четвертьфинал Чемпионата Европы.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

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