"Спастись от вылета - словно выиграть Лигу чемпионов": что сказал Шевченко перед дебютной игрой во главе "Дженоа"

"Спастись от вылета - словно выиграть Лигу чемпионов": что сказал Шевченко перед дебютной игрой во главе "Дженоа"

Андрей заявил, что очень уважает тренера соперников Жозе Моуринью.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко выступил на пресс-конференции накануне матча 13-го тура Серии А против "Ромы" . Поединок станет дебютным для украинского специалиста во главе итальянского клуба.

"Я улыбаюсь, потому что в Генуе солнечно. Надо быть оптимистами, хотя у нас очень много травмированных. Думаю, что одна из причин такого количества травм - качество полей на базе. Я уже говорил об этом с руководством, к Рождеству будут проведены работы. Спастись от вылета - для нас как скудетто? Нет, как победа к Лиге чемпионов.

Завтра не факт, что мы увидим мою идею футбола. Я должен адаптироваться к имеющимся игрокам. Поэтому завтра будем использовать систему игры, которая им удобнее. Очень не будет не хватать Кришито - он сильный игрок и лидер команды. Пандев - фантастический. Увидим, сыграет ли он завтра. Надеюсь, нам поможет энтузиазм болельщиков. Нам нужен 12-й игрок. Уверен, что мы сыграем хорошо", - цитирует Шевченко Telegram-канал Гранде Шева.

Также 45-летний украинец отметил силу будущего соперника и сказал, что с большим уважением относится к коучу римлян Жозе Моуринью, под руководством которого Шеве не удалось заиграть в лондонском "Челси".

"Рома" - очень сильная команда, несмотря на последние результаты. Они опасны при стандартах, создают много моментов. Я очень уважаю Моуринью как тренера и человека, чтобы там не писали. Я мало играл у него в "Челси", потому что часто был травмирован. Он был честен со мной - играли те, кто находился в лучшей форме", - признался Шевченко.

Поединок "Дженоа" - "Рома" состоится в воскресенье, 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.

"Рома" расположилась на 6-й строчке, имея 19 баллов в своем активе.

Читайте также: Календарь матчей Шевченко на посту тренера "Дженоа"

Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа": подробности

7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа" , подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

Ранее Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа", а также дал дебютную пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".

Читайте также:

"Это невозможно": Шевченко открестился от трансферов футболистов сборной Украины в "Дженоа"

Шевченко показал своих помощников: кто вошел в тренерский штаб украинца в "Дженоа"

Старейший, титулованный клуб Италии, который сейчас пасет задних: что известно о новой команде Шевченко