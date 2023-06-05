"Специя" без Коваленко проиграла финалисту Лиги Европы и сыграет плей-аут за место в Серии А (видео)

Команду украинского хавбека ожидает дополнительный матч за сохранение прописки в элите.

"Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко уступила "Роме" в выездном поединке заключительного, 38-го тура итальянской Серии А – 2:1 .

Гости повели в счете уже на шестой минуте усилиями Димитриоса Николау. Однако в конце первого тайма римляне отыгрались – отметился Никола Залевский.

За минуту до конца основного времени встречи "Специя" осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Келвин Амиан Аду. А в компенсированное время команда Жозе Моуринью вырвала победу – пенальти на 90+1 минуте реализовал Пауло Дибала.

Отметим, что Коваленко провел матч на скамейке для запасных. В этом сезоне на его счету 19 поединков в составе итальянского клуба, одна результативная передача.

Обзор матча

"Специя" (31 балл) осталась на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. В параллельном матче "Верона" (31 пункт) на выезде проиграла "Милану" (3:1) и финишировала на 18-й позиции.

Поскольку "Специя" и "Верона" набрали одинаковое количество очков, теперь сыграют между собой переходный матч за право сохранить место в Серии А на следующий сезон. Поединок состоится 11 июня.

"Рома" (63 очка) завершила сезон на шестом месте и обеспечила себе путевку в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, 31 мая команда Моуринью в серии пенальти проиграла испанской "Севильи" в финале Лиги Европы сезона-2022/23. Вместе с тем "Рома" упустила шанс пробиться в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

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