"Сплю плохо - по 2 часа. Тяжело": Петраков прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Украины

Новый наставник "сине-желтых" - о будущей работе.

Александр Петраков впервые прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной Украины.

"Нам нужен результат. Пять игр - каждая будет финальной. Это не клубный футбол. Так что, скажем так - сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на Чемпионат мира в Катаре.

Тарас Качараба и Даниил Сикан будут включены в основной список. И в резервный я включил сегодня еще Сергея Булецу из "Зари".

Я хорошо оцениваю наши шансы на выход в финальную часть Чемпионата мира. Это не клубный футбол, что можно где-то догнать. Каждая игра - финальная. Как Чемпионат мира: вышел, выиграл - прошел дальше, нет - уехал. Все, только так. Ребята меня знают, я - их. Я разговаривал с ними. Так что посмотрим.

Сейчас сплю плохо - по 2 часа, просыпаюсь. Не знаю, что вам дальше говорить - тяжело. Принял такое решение, но я умею держать удар", - цитирует Петракова Tribuna.

1 августа тренерский пост сборной Украины после истечения срока контракта покинул Андрей Шевченко .

. Петраков работал с ЦСКА-2 (Киев), "Спартаком" (Сумы) и "Винницей". Последние 11 лет он работал с юношескими и молодежной сборными Украины.

В 2019-м команда "сине-желтых" U20 под его руководством стала чемпионом мира.

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