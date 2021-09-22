"Спокойной ночи": Джошуа запугивает Усика нокаутом перед битвой за четыре чемпионских титула (видео)

"Спокойной ночи": Джошуа запугивает Усика нокаутом перед битвой за четыре чемпионских титула (видео)

Британский чемпион, вероятно, настроен выиграть поединок досрочно.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа пытается психологически повлиять на своего соперника украинца Александра Усика накануне их поединка в Лондоне.

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Британец опубликовал у себя в Instagram ролик, в котором собраны наиболее яркие победы нокаутом в его карьере. В видео также попал нокаут Владимира Кличко, после которого легендарный украинец повесил перчатки на гвоздь.

"Спокойной ночи", - подписал ролик Эй Джей, словно намекая, что "уложит Усика спать", то есть победит нокаутом.

Саша уже поставил лайк под публикацией британца. Ранее Усик заявил, что его не волнует преимущество Джошуа в габаритах. Он собирается выйти в ринг и придерживаться своего плана, который оставил в секрете.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт писал, что стали известны гонорары Джошуа и Усика за чемпионскую битву.

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