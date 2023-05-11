Спорный пенальти и удаление Ротаня: "Днепр-1" споткнулся в скандальном матче УПЛ

Днепровский клуб потерял важные очки в контексте борьбы с "Шахтером" за чемпионство.

"Днепр-1" сыграл вничью с "Александрией" в доигровке перенесенного матча 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на ужгородском стадионе "Авангард" закончился со счетом 1:1 .

В первом тайме встречи разразился громкий скандал. На 20-й минуте арбитр Ярослав Козик назначил спорный пенальти в ворота "Александрии" за то, что Даниил Скорко положил руку на плечо Александру Назаренко в штрафной площадке.

Такое решение рефери вызвало возмущение главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня, который пошел разбираться с судьями и тренерским штабом "Днепра-1".

Отметим, что бразильский форвард днепрян Пеглоу возле скамейки запасных грубо оттолкнул Ротаня, однако избежал наказания от арбитра. А вот коуч александрийцев, а в то же время исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины и наставник молодежной национальной команды заработал красную карточку.

Пенальти реализовал Артем Довбик. Форвард "Днепра-1" забил свой 22-й гол в этом сезоне УПЛ.

Однако подопечные Ротаня быстро отыгрались. На 26-й минуте Кирилл Ковалец головой замкнул подачу в центр штрафного от Сергея Рыбалки.

Больше команды голов не забивали. Так что поединок, который был омрачен очередным судейским скандалом, завершился ничейным результатом.

"Днепр-1" (58 очков) занимает второе место в УПЛ, отставая от лидера чемпионата – "Шахтера" на два балла. "Александрия" (39 пунктов) идет пятой.

В следующем туре команда Александра Кучера 15 мая на выезде сыграет с "Минаем", а подопечные Ротаня в тот же день приедут в гости к "Колосу".

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