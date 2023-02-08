"Спорт для Путина – инструмент для оболванивания": футболистка сборной РФ поддержала недопуск россиян к Олимпиаде

Надежда Карпова четко объяснила, почему спортсменов из стран-агрессоров не должно быть на Играх в Париже.

Футболистка сборной России и испанского "Эспаньола" Надежда Карпова высказалась против того, чтобы российским и белорусским спортсменам разрешили соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По ее словам, для кремлевского диктатора Владимира Путина спорт является мощным инструментом пропаганды и обманывания людей, поэтому атлетов из стран-агрессоров нельзя допускать к Олимпиаде, пока война в Украине продолжается.

"Я согласна с тем, что сейчас, наверное, не тот момент, когда все должны устраивать праздник спорта и ездить на соревнования, потому что эти победы будут неправильно интерпретироваться в самой России. Все будет работать на то, чтобы укрепить режим, и люди, принимающие эти решения, должны это понимать. Ни для кого не секрет, что, как и для любого диктатора, спорт для Путина – это сильный инструмент для оболванивания людей, поэтому я скорее солидарна с украинскими политиками: никто (из российских спортсменов – прим.) ехать на Олимпиаду не должен.

Предположим, спортсменов из России или Беларуси, которая тоже участвует в этом конфликте, попросят высказаться о событиях в Украине. Я недавно натолкнулась на такое интервью: белорусскую теннисистку Азаренко спросили на Australian Open, что она думает о происходящем (речь идет о российском флаге и Z-символике на трибунах Открытого чемпионата Австралии – прим.), начала отвечать примерно так: "Вы политик? Вот и я не политик!" – в абсолютно такой хамской форме.

И она не говорит: "Я не буду обсуждать эти темы" или "Я боюсь за свою жизнь, не провоцируйте меня". Она отвечает так, что сразу включается другой контекст. У человека, который смотрит его в Австралии, создается впечатление, что это просто "сложная политическая ситуация", и можно встать на сторону России, а можно – на сторону Украины. И ее странный ответ работает на руку этой путинской пропаганде. Это их главный инструмент – постоянно подменять понятия.

И у них огромная задача на Западе: подселить всем в голову мнение, что это не ужасная захватническая война для того, чтобы диктатор мог оставаться у власти. Нет, нет, нет! Они хотят, чтобы все думали, что это политика. И когда Путин начинает заигрывать со спортсменами, вроде Овечкина, он и его политтехнологи прекрасно понимают, что они покупают себе лояльность миллионов людей, являющихся фанатами этих спортсменов, и как-никак это все равно работает на пропаганду.

Я часто замечаю, что люди из других стран тоже начинают переживать момент "не все так однозначно". И мне кажется, это надо пресекать. Надо показывать, что эта война абсолютно ужасная, а Путин – агрессор, фашист, старый диктатор. Люди должны это ясно понимать. Поэтому я абсолютно солидарна с украинским правительством, которое говорит: "На таких условиях мы участвовать в Олимпиаде не должны", – сказала Карпова в интервью holod.media.

В июне прошлого года Карпова в интервью BBC жестко раскритиковала путинский режим и развязанную им войну в Украине. Надежда подчеркнула, что пропаганда Кремля пытается "зомбировать" россиян. В начале ноября 27-летняя футболистка в очередной раз обматерила Путина, процитировав антивоенное стихотворение.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что окончательное решение касательно участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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