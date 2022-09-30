"Спорт - это мир": украинские паралимпийцы требуют не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Национальные паралимпийские сборные Украины по летним и зимним видам спорта призвали не допускать представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинские паралимпийцы выступили против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

Они напомнили об ужасных преступлениях оккупантов и подчеркнули, что вопрос смягчения санкций против стран-агрессоров даже не может обсуждаться, а также призвали мировое сообщество сохранять солидарность с Украиной.

"Паралимпийцы Украины сегодня заявляют, что на фоне массовых убийств агрессорами и террористами вопрос возвращения России и Беларуси в паралимпийский спорт не может даже обсуждаться. Как и возможность их выступлений под нейтральным флагом.

Украинское паралимпийское сообщество требует от всех спортивных федераций международного паралимпийского спорта не разрешать представителям России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Мы уверены в справедливости наших требований, реализующих право всех наций и государств на мир и развитие. Мы знаем, что наши требования поддерживаются солидарностью всех демократических и цивилизованных государств и их спортивных сообществ. Международный спорт должен останавливать войну, убийства и геноцид людей. Спорт - это мир", - говорится в заявлении.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину страна-оккупант была почти полностью изолирована от международного спорта. Однако позже некоторые спортивные федерации разрешили россиянам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, что абсолютно недопустимо в условиях кровавой войны, которую развязал кремлевский диктатор Владимир Путин.

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