«Спорт — не вне совести»: Буданов жестко отреагировал на дисквалификацию Гераскевича

Кирилл Буданов

Руководитель Офиса президента, экс-глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал громкий скандал на Олимпийских играх, где МОК дисквалифицировал выступавшего в Украине скелетониста Владислава Гераскевича из-аза «шлем памяти» с фотографиями более 20 убитых Россией украинских спортсменов.

Об этом Буданов написал в соцсетях.

Глава ОП подчеркнул, что чествование памяти павших украинских защитников и защитниц не является нарушением никаких правил и заслуживает уважения.

«Отдать честь и уважение павшим защитникам и невинным жертвам российской агрессии — это меньше всего, что мы можем сделать. Именно благодаря жертвенности украинцев Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом. Важно говорить правду», — объяснил Буданов.

Он поблагодарил Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество.

«Спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства», — подытожил руководитель ОП.

Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным Олимпийским комитетом за отказ не одевать шлем с фотографиями погибших в результате российской полномасштабной войны украинских спортсменов. ТСН.ua собрал все, что известно об этом громком скандале.