- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 1 мин
«Спорт — не вне совести»: Буданов жестко отреагировал на дисквалификацию Гераскевича
Кирилл Буданов прокомментировал дисквалификацию Владислава Гераскевича на Олимпиаде.
Руководитель Офиса президента, экс-глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал громкий скандал на Олимпийских играх, где МОК дисквалифицировал выступавшего в Украине скелетониста Владислава Гераскевича из-аза «шлем памяти» с фотографиями более 20 убитых Россией украинских спортсменов.
Об этом Буданов написал в соцсетях.
Глава ОП подчеркнул, что чествование памяти павших украинских защитников и защитниц не является нарушением никаких правил и заслуживает уважения.
«Отдать честь и уважение павшим защитникам и невинным жертвам российской агрессии — это меньше всего, что мы можем сделать. Именно благодаря жертвенности украинцев Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом. Важно говорить правду», — объяснил Буданов.
Он поблагодарил Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество.
«Спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства», — подытожил руководитель ОП.
Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным Олимпийским комитетом за отказ не одевать шлем с фотографиями погибших в результате российской полномасштабной войны украинских спортсменов. ТСН.ua собрал все, что известно об этом громком скандале.