"Спорт уже не вне политики": Харлан показала, как война повлияла на жизнь ее украинских коллег (видео)

"Спорт уже не вне политики": Харлан показала, как война повлияла на жизнь ее украинских коллег (видео)

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась со своими подписчиками видео о том, как полномасштабное российское вторжение изменило жизнь украинских спортсменов.

Титулованная украинская саблистка, которая ранее эмоционально поставившая на место министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликовала новое видео на своей странице в Instagram.

На кадрах изображены украинские спортсмены и тренеры, ушедшие защищать родину от российских оккупантов. К сожалению, не все из них вернутся с войны домой. Многие уже пожертвовали собственной жизнью, чтобы дать отпор агрессору.

Также на видео есть представители российского спорта, позорно поддержавшие путинское вторжение в Украину.

"24 февраля изменило жизнь каждого украинского спортсмена. 51 спортсмен и тренер погибли на войне, обороняясь или став жертвами преступления... Спорт уже не вне политики", - написала Харлан под роликом.

Напомним, в Украине был создан сайт, посвященный погибшим во время войны спортсменам. Он получил название "Ангелы спорта".

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