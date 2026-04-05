Спортинг — Арсенал: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Спортинг" — "Арсенал"

Во вторник, 7 апреля, лиссабонский "Спортинг" примет лондонский "Арсенал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Спортинг" занял седьмое место в основном раунде самого престижного еврокубка, выйдя напрямую в 1/8 финала, где прошел норвежский "Буде-Глимт" (0:3, 5:0).

"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов, после чего в 1/8 финала одолел немецкий "Байер" (1:1, 2:0).

Где смотреть матч Спортинг — Арсенал

В Украине поединок "Спортинг" — "Арсенал" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Спортинг — Арсенал

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1,71. Ничья — 3,75. Выигрыш лиссабонцев — 4,75.

На выход английского клуба в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,14. Итоговый успех португальской команды оценен коэффициентом 5,00.

Ответный матч между "Арсеналом" и "Спортингом" состоится в среду, 15 апреля, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары "Спортинг" — "Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Барселона" (Испания) — "Атлетико" Мадрид (Испания).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.