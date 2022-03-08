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Спортивные санкции: боксерам из России и Беларуси не дадут биться за пояса чемпионов Европы

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Спортивные санкции: боксерам из России и Беларуси не дадут биться за пояса чемпионов Европы

Пояс чемпиона Европы/facebook.com/BoxingEBU

Европейский боксерский союз выступил против любой формы войны.

Никакие чемпионские соревнования с участием боксеров из России и Беларуси не будут сертифицированы из-за войны против Украины. Об этом заявил Европейский боксерский союз (EBU).

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"EBU, присоединяясь к срочному призыву спортивного мира прекратить войну в Украине, с сегодняшнего дня не будет сертифицировать никакие чемпионские соревнования с участием боксеров из России и Белоруссии к дальнейшему сообщению.

Мы объединены с миром бокса, который требует мира, и мы исключаем любую форму войны", - говорится в заявлении организации.

EBU – это организация, которая осуществляет надзор за боями, ведет рейтинги и признает чемпионские пояса в профессиональном боксе на европейском континенте. EBU связан с одной из главных боксерских организаций мира WBC: чемпионы Европы высоко поднимаются в рейтингах WBC.

  • Ранее все мировые боксерские организации – WBA, WBC, WBO и IBF – запретили проведение соревнований под своей эгидой в РФ.
  • А российские и белорусские боксеры будут исключены из международных рейтингов.
  • Однако чемпионы мира и отдельных регионов не потеряют звание чемпионов.
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