Спортивные санкции: боксерам из России и Беларуси не дадут биться за пояса чемпионов Европы

Спортивные санкции: боксерам из России и Беларуси не дадут биться за пояса чемпионов Европы

Европейский боксерский союз выступил против любой формы войны.

Никакие чемпионские соревнования с участием боксеров из России и Беларуси не будут сертифицированы из-за войны против Украины. Об этом заявил Европейский боксерский союз (EBU).

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"EBU, присоединяясь к срочному призыву спортивного мира прекратить войну в Украине, с сегодняшнего дня не будет сертифицировать никакие чемпионские соревнования с участием боксеров из России и Белоруссии к дальнейшему сообщению.

Мы объединены с миром бокса, который требует мира, и мы исключаем любую форму войны", - говорится в заявлении организации.

EBU – это организация, которая осуществляет надзор за боями, ведет рейтинги и признает чемпионские пояса в профессиональном боксе на европейском континенте. EBU связан с одной из главных боксерских организаций мира WBC: чемпионы Европы высоко поднимаются в рейтингах WBC.