Спортивный бренд Пума — все лучшее для активного лайфстайла и профессионального спорта

Популярный немецкий бренд Пума стал одним из лидеров в мире спортивной моды благодаря своим функциональным, удобным и ультратехнологичным моделям одежды, обуви и аксессуаров для энергичного времяпровождения. В ассортименте торговой марки представлено множество моделей для бега, занятий в тренажерном зале, футбола, баскетбола, автоспорта и даже плавания. В этой статье мы рассказываем, какие фирменные технологии сегодня делают брендовые вещи эксклюзивными и максимально комфортными, и делимся местом, где вы сможете получить незабываемый опыт онлайн-шопинга с любимым производителем.

* NITRO — это новая техника изготовления подошвенной пены, которая предполагает собой высочайшую амортизацию и возврат энергии при минимальном весе. Производство начинается из заготовки высококачественного сырья, в которую впрыскивают азот, выведенный с помощью процесса, увеличивающего объем. Именно это и позволяет получить минимальный вес. Далее эту деталь формируют по пропорциям межподошвы.

* COOLadapt повышает охлаждение, контролирует влажность на оптимальном уровне и позволяет ощущать свежесть на протяжении всей тренировки. Специальные нейлоновые нити обладают охлаждающим эффектом в то время, когда температура тела повышается. Они также гарантируют проникновение воздуха и отвод влаги, а особенный состав тканей повышает охлаждение.

* FUZIONFIT+ — это компрессионная шнуровка, которая регулируется, плотно охватывает стопу и обеспечивает несравненную посадку и фиксацию. Главное преимущество состоит в легкости и реактивной динамической системе движения подошвы, предназначенной для передачи энергии непосредственно на игровом поле для взрывных разнонаправленных движений. Это именно то, что необходимо профессиональным футболистам.

* PROFOAM — высококачественная подошва из максимально легкого материала EVA, которая обеспечивает отменную амортизацию и адаптивность при ходьбе.

* DryCELL — это незаменимая технология в одежде для интенсивных тренировок и занятий спортом. Она направлена на влагоотвод с кожи и гарантирует сухость и свежесть

на протяжении длительного периода времени. Применяется в производстве футболок, тайтсов, бра, шортов и других изделий.

Что ж, теперь вы точно лучше разбираетесь в фирменных инновациях от Пума и можете выбрать идеальный вариант среди брендового ассортимента для собственного гардероба. Приобрести оригинальную продукцию компании PUMA можна на сайте официального дистрибьютора бренда в Украине — MD-Fashion. Быстрая доставка, приятное обслуживание и акционные предложения для постоянных клиентов ждут вас! Каталог пополняется регулярно по мере выхода новых коллекций, поэтому вы всегда среди первых будете знать о долгожданных новинках. Приятных покупок и желанных достижений!