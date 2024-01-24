Спортсменка Людмила Лузан: успех стал реальностью при мощной поддержке Ferrexpo

В сети состоялась премьера короткометражного документального фильма о Людмиле Лузане, известной каноистке, серебряной и бронзовой призерке Олимпийских игр 2021 года в Токио, многократной чемпионке мира и Европы.

Спортсменка родом из Ивано-Франковска, впрочем, последние несколько лет тренируется на базе гребного клуба «Горняк» в Горишних Плавнях. Именно в этом городе находятся предприятия Ferrexpo. Компания поддерживает развитие олимпийских видов спорта в Украине, в том числе клуб, где тренируется Людмила, поэтому и профинансировала создание фильма.

Людмила Лузан рассказала о своей спортивной карьере, и даже во время полномасштабной войны не прекращает тренировок и мечтает, что скоро весь мир увидит, как после ее победы на Олимпиаде 2024 года в Париже развевается сине-желтое украинское знамя.

Людмила с детства мечтала о спорте, но физическое состояние не позволяло Лузан стать лучшей в гимнастике.

"Если бы я осталась в гимнастике, то национальный чемпионат был бы вершиной моих достижений. Однако перед тем, как убежать из дома, я попробовала греблю, и это оказалось отличным выбором. Гребля способствовала улучшению всех моих физических показателей, и благодаря поддержке Ferrexpo, я начала свой путь к успеху", – рассказывает спортсменка. Многие советовали ей оставить это дело, говорили, что у неё ничего не получится. Впрочем, она верила в себя и в тренера.

«Когда я увидел Людмилу, то понял, что в нашей команде появилась новая звезда. Она самоотверженно работает на результат и имеет жесткий характер. И я почувствовал, что девушка с такими качествами просто должна стать чемпионкой", - подчеркнул главный тренер гребного клуба. Горняк», заслуженный тренер Украины Николай Мацапура.

«Следующая большая цель – Олимпиада-2024 в Париже. Наш народ борется за независимость, за то, чтобы флаг Украины развевался по всей нашей земле. Я мечтаю в Париже услышать гимн Украины, увидеть наш флаг с пьедестала и почувствовать, что тренируюсь не зря, что мы вместе”, - заключает Людмила.