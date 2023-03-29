"Способен победить Усика": промоутер потенциального соперника украинца подтвердил переговоры о бое

Фрэнк Уоррен, промоутер обязательного претендента на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал возможный бой своего клиента с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Уоррен подтвердил, что команды боксеров уже ведут переговоры об организации поединка и заявил, что верит в способность Дюбуа победить Усика.

"Мы направили WBA медицинское подтверждение, что Даниэль здоров. Были назначены переговоры. Если вы помните, в WBA сказали, что если мы не договоримся о поединке Фьюри – Усик до 1 апреля, то Дюбуа – обязательный претендент. Мы занимаемся этим, ведем переговоры.

Верю ли я в победу Дюбуа над Усиком? Почему нет? Даниэль проиграл Джойсу, но к моменту остановки боя был впереди на записках судей. Джо тогда был выдающимся, он боксировал очень хорошо. Дюбуа после того выиграл WBA Regular, победил Брайана в США. Даниэль получил тяжелую травму в поединке с Лереном, но все равно прекрасно тогда выступил.

Мне нравится Усик, в тяжелом весе он был потрясающим бойцом. Он поднялся в весе и победил Джошуа, который плохо показал себя против Руиса. Александр дважды одолел Энтони, но не был фантастическим против Чисоры. А Дюбуа точно сильнее Дерека. Думаю, он способен победить Усика, иначе мы бы не организовывали бой", – приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее Дюбуа поделился мыслями о возможном бое с Усиком, заявив, что хочет шокировать мир и нокаутировать украинца.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Напомним, 29 апреля Усик должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен. После этого команда украинца начала переговоры об обязательной защите пояса в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа.

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